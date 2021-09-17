В Таджикистане проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Ибрагима Раиси

В Таджикистане проходит встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси. Об этом из Душанбе сообщает корреспондент «Арменпресс».

Премьер-министр Республики Армения, находящийся с рабочим визитом в Таджикистане, 16 сентября принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Никол Пашинян также провел приватную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

17 сентября Никол Пашинян примет участие в совместном заседании Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.