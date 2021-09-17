“Ереванский бестселлер”: лидер продаж - “Симон”: переводы, август, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август.

На первом месте книга Нарине Абгарян “Симон”. В небольшом армянском селе Берд умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением окружающих, прославился любовными приключениями. Симон очень любил женщин. Каждому новому роману он давался безоговорочно: его соблазняли, обожествляли, ревновали, но ему удавалось с достоинством попрощаться. Это причина, по которой его любимые женщины встретились на его похоронах: разодетая Софья, Тевосанц Элиза, в одежде, отправленной сыновьями из Америки, Бочканц Сусанна, благополучно выдавшая дочь замуж в Россию, вдова Сильва и, конечно, законная жена Симона, Мелания, которая на протяжении многих лет терпеливо выдерживала любвеобильный характер мужа. Переводчик: Наира Хачатрян.

На втором месте книга Наринэ Абгарян “Зулали”. Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты. Перевела Наринэ Гижларян.

На третьем месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Писатель представляет, что простые чайки лишь хотят знать, как на пляже находить источники пропитания. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в питании. Однако Джонатан Ливингстон - не простоя чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют её интерес к полету, а родители пытаются вернуть любимое чадо на праведный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела книгу Наира Арутюнян.

На четвертом месте - одно из лучших произведений бразильского писателя Пауло Коэльо - “Алхимик”. Это история о мечте и о твердом намерении осуществить ее. В ней есть мотивы любви, доброты, сохранения личности, возможности познания новой жизни и новой культуры. Перевод Анны Марутян.

На пятом месте - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

«Девы» Алекса Михаэлидиса на шестом месте. Эдвард Фоска - убийца. Марианна не сомневается в этом. Но Фоска недоступен, неосязаем. Фоску, доброжелательного и харизматичного профессора греческой трагедии в Кембриджском университете, обожают и профессора, и студенты, особенно члены секретной группы «Девы». Марианна Андрос - блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. «Девы» привлекают ее внимание, когда в Кембридже находят безжизненное тело одной из участниц, племянницы Марианны - Зоуи. Когда-то и Марианна училась в том же университете. Она сразу понимает, что идиллическая красота высоких башен и древние традиции скрывают что-то зловещее. Она убеждена, что убийца - Эдвард Фоска, хотя у последнего есть алиби. Но почему мишенью профессора должны оказываться студентки? Переводчик: Астхик Атабекян.

На седьмом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского Марии Садоян.

Восьмое место занимает повесть Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Сарояна. Повествование десятилетнего мальчика, переплетаясь с глубокомысленными беседами писателя с отцом, делает эту светлую и мудрую работу типичной сарояновской Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Книгу перевел Завен Бояджян.

“Моя гениальная подруга” Елены Ферранте - на девятом месте. Главные героини - вспыльчивая Лила и автор книги Елена. Они становятся женщинами, матерями, лидерами и всегда поддерживают сложную, иногда противоречивую дружбу. В романе сплетены истории Лилы и Елены, от их судьбоносной встречи в возрасте 10 лет до школьной юности. Роман “Моя гениальная подруга” - это трогательное созерцание, раскрывающее сущность дружбы, это история целой нации. Через истории жизни этих двух женщин Ферранте рассказывает историю района, города, страны, которая со временем меняет отношения между двумя главными героинями. Переводчик: Дженни Филян.

“Мистер Президент” Мигеля Ангеля Астуриаса на десятом месте. Этот шедевр Астуриаса, опубликованный в 1946 году, является не только одним из важнейших латиноамериканских романов о диктаторах, но и одним из важнейших произведений мировой литературы. Автор сплетает историю диктатора из неизвестной страны с реальным прототипом, представляя его бесчеловечные и жестокие действия, показывая, как они могут разрушать жизни некоторых людей и влиять на все общество. Роман имеет реальные основы. Автор был свидетелем того, как одного из политических противников диктатора президента его страны замучили до смерти. Переводчик: Кара Чобанян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).