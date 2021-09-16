Строительство альтернативных дорог в Сюнике планируется завершить весной 2022 года. Как сообщает Арменпресс, 16 сентября в беседе с журналистами в Гюмри об этом сказал вице-премьер Армении Сурен Папикян.

До этого завершится строительство грунтовой дороги Капан-Татев. «В случае необходимости грузовики, которые захотят ехать в направлении Капан-Татев, будут сопровождаться полицией, так как там ведутся ремонтные работы, и без сопровождения полиции могут возникнуть проблемы», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что многие сейчас избегают ездить по этому пути, потому что они перегружены и могут оказаться в нежелательной ситуации даже из-за небольшого камня.

По дороге Капан-Татев в основном ездят автомобили среднего размера. По словам Папикяна, после асфальтирования дорога станет более проходимой. Единственная проблема, по словам вице-премьера, может возникнуть на участке, который называется «Чертов мост». Но и в этом направлении правительство построит альтернативу, в направлении Татев-Лцен.

В Сюнике планируется построить новые дороги от Татева до сел Барцраван, Шурнух, Чакатен и Воротан.