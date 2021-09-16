"Талибан" направит в Панджшер гуманитарную помощь

Руководство "Талибана"* на первом заседании правительства решило направить гуманитарную помощь в провинцию Панджшер, передает РИА Новости со ссылкой на афганские СМИ.

В начале августа боевики "Талибана"* на фоне вывода войск США из Афганистана начали наступление на позиции правительственных сил и 15 августа вошли в Кабул,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Шестого сентября радикалы заявили о захвате единственной неподконтрольной им провинции – Панджшера. Оппозиция захватившим власть радикалам опровергла эти сведения, заявив о продолжении вооруженного сопротивления.

На прошлой неделе противники "Талибана"* предприняли попытку отбить у боевиков ряд населенных пунктов в провинции Баглан.

Накануне радио Sputnik сообщило, что талибы убили бывшего офицера афганской армии, несмотря на обещание амнистировать всех лояльных предыдущим властям чиновников и военных.