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"Талибан" направит в Панджшер гуманитарную помощь

"Талибан" направит в Панджшер гуманитарную помощь

Руководство "Талибана"* на первом заседании правительства решило направить гуманитарную помощь в провинцию Панджшер, передает РИА Новости со ссылкой на афганские СМИ.

В начале августа боевики "Талибана"* на фоне вывода войск США из Афганистана начали наступление на позиции правительственных сил и 15 августа вошли в Кабул,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Шестого сентября радикалы заявили о захвате единственной неподконтрольной им провинции – Панджшера. Оппозиция захватившим власть радикалам опровергла эти сведения, заявив о продолжении вооруженного сопротивления.

На прошлой неделе противники "Талибана"* предприняли попытку отбить у боевиков ряд населенных пунктов в провинции Баглан.

Накануне радио Sputnik сообщило, что талибы убили бывшего офицера афганской армии, несмотря на обещание амнистировать всех лояльных предыдущим властям чиновников и военных.


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