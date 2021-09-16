Азиатские индексы - 16-09-21
ТОКИО, 16 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 30323.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.30% и составил 2090.16 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.34% и составил 3607.09 пункта, а HANG SENG снизился на 1.46% и составил 24667.85 пункта.
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