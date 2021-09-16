Армения и Европол подписали соглашение о борьбе с трансграничной организованной преступностью

Европол и Армения 16 сентября подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью расширения взаимодействия в борьбе с трансграничной преступной деятельностью.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Европола, соглашение позволит сторонам работать в некоторых ключевых областях, таких как незаконная миграция, киберпреступность, незаконный оборот наркотиков, возвращение активов, отмывание денег, организованная преступность против собственности и торговля людьми.

Соглашение позволяет обмениваться общей стратегической разведкой, а также стратегической, технической и оперативной информацией, за исключением личных данных, и приведет к прикомандированию армянского офицера связи в Европол.

Подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве завершает успешные переговоры между Арменией и Европолом о том, как эффективно объединить усилия для борьбы с организованной преступностью.

После вступления соглашения в силу этот новый уровень сотрудничества будет иметь важное значение для борьбы с приоритетными сферами преступности, затрагивающими как Европейский союз, так и Армению.