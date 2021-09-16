Новая Зеландия не позволит австралийским подлодкам заходить в воды страны

Запрет Новой Зеландии на заход атомных судов в территориальные воды страны останется в силе, несмотря на решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США), заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

С 1984 года власти Новой Зеландии начали осуществлять политику "безъядерной зоны", в рамках которой был запрещен заход в территориальные воды страны судов с ядерным оружием. В 1987 году эти положения были расширены и закреплены законодательно,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Центральный элемент этой договоренности (AUKUS – ред.) – строительство атомных подводных лодок, которые будут базироваться за пределами Австралии. Премьер-министр (Австралии Скотт –ред.) Моррисон открыт и понимает нашу позицию относительно атомных подлодок и ядерного оружия, это, конечно, означает, что они (страны – ред.) поняли нашу вероятную позицию", - заявила Ардерн на брифинге, видеозапись размещена в ее Facebook.

По словам премьера, как новозеландцы, так и австралийцы хорошо осознают, почему Новая Зеландия "не хотела бы быть частью проекта". Премьер подчеркнула, что у Новой Зеландии собственная внешняя политика, которая базируется на стабильности и на "порядке, основанном на правилах" в Тихоокеанском регионе.

"Для нас речь идет о наших внутренних водах, где у нас имеется юрисдикция, и поэтому мы заняли такую позицию", - отметила премьер.

Австралийский премьер Скотт Моррисон ранее заявил, что Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS (Австралия-Великобритания-США).

В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.