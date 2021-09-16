Председатель НС Армении принял делегацию во главе с баронессой Кэролайн Кокс

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 16 сентября принял делегацию во главе с членом Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Кэролайн Кокс.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, А.Симонян подчеркнул, что для него честь принимать большого и верного друга армянского народа. Он заметил, что Кэролайн Кокс широко известна и любима в Армении, и эта мысль – не преувеличение.

А.Симонян поблагодарил баронессу за постоянное содействие Армении и Арцаху на протяжении многих лет.

Спикер НС и баронесса Кокс обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие войны, а также проблемы, связанные с удерживаемыми Азербайджаном военнопленными и гражданскими лицами.

Баронесса выразила обеспокоенность деструктивными заявлениями Азербайджана на различных международных площадках, в то же время выразив надежду, что при действенной поддержке международного сообщества удастся решить вопрос репатриации пленных.

В завершение встречи достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.