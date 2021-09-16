Президент Армении Армен Саркисян в Женеве провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян и глава ВОЗ побеседовали о процессе вакцинации против COVID-19. Они отметили, что вакцинация - это главное средство и возможность бороться, предотвращать и преодолеть эпидемию, а также восстановить нормальную жизнь в условиях эпидемии.

Президент Армении и генеральный директор ВОЗ выразили обеспокоенность тем, что Армения все еще входит в число стран с низким уровнем вакцинации и недавно оказалась в красной зоне, что подразумевает возможные ограничения для страны и ее граждан. Путь к преодолению этой ситуации - доступные, безопасные и эффективные вакцины и процесс вакцинации. В этом контексте президент Саркисян также подчеркнул важность поддержки со стороны международных партнеров.

Президент Саркисян пригласил генерального директора ВОЗ в Армению для встречи с коллегами в области здравоохранения, а также участия в «Третьем армянском саммите мысли», запланированном на 23-24 октября этого года.

Президент предложил организовать в рамках саммита дискуссию, посвященную инновационным средствам лечения COVID 19 и предотвращению его новых проявлений, а также вопросам, имеющим жизненно важное значение для государств в пандемических ситуациях.