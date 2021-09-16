Председатель НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана

Председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян 16 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостя, председатель НС подчеркнул стратегическое значение отношений Армении с Ираном. Он отметил, что многовековая дружба и миролюбие двух народов являются уникальным мостом между Арменией и ИРИ. Активный политический диалог, налаженный в итоге сотрудничества Армения-Иран, является прочной основой и гарантией последовательного развития и укрепления межгосударственного сотрудничества во всех сферах.

А.Симонян подчеркнул, что наша страна стремится поддерживать и укреплять непрерывный рост политического и экономического диалога, а также торгового сотрудничества.

В этом смысле глава парламента обратил особое внимание на то, что в 2020 г., несмотря на распространение COVID-19 и его негативные последствия, армяно-иранский товарооборот существенно не изменился, а экспорт даже несколько увеличился. А.Симонян также отметил, что показатели иранских инвестиций в Армению и армянских инвестиций в Иран свидетельствуют о том, что потенциал армяно-иранских торгово-экономических отношений не реализуется в полном объеме.

С армянской точки зрения Иран – надежный друг и добрый сосед. Спикер НС остановился на армяно-иранском сотрудничестве в развитии региональных стратегических инфраструктур, а также вопросах региональной военно-политической безопасности. Затронута также работа по разрешению ситуации близ села Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан.

Поблагодарив за прием, посол заметил, что роль армянского культурного наследия в жизни иранцев значительна, а армянская община в Иране достаточно активна и консолидирована.

Стороны коснулись роли межпарламентского сотрудничества в укреплении базы взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте особое внимание уделено деятельности парламентских групп дружбы.