Южнокорейская компания GL Rapha ("Джиэл Рафа"), осуществляющая производство российских вакцин против новой коронавирусной инфекции, изготовила активный компонент для 10 миллионов доз вакцины "Спутник Лайт" и рассчитывает вскоре начать её поставки на мировой рынок, сообщили РИА Новости в компании.

"Hankook Korus ("Хангук Корус", дочернее предприятие GL Rapha – ред.) на настоящий момент завершила производство активного компонента для 10 млн доз "Спутник Лайт" и ведёт подготовку для их последующей отгрузки. Мы готовимся к тому, чтобы осуществить отгрузку, как только российская сторона завершит проверку сертификации (нашего завода – ред.) по стандартам GMP (надлежащей производственной практики – ред.)", - заявил начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре прошлого года договорились о производстве вакцины "Спутник V" для экспорта в третьи страны. Контрактное производство осуществляется на заводе Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объём поставок с этого предприятия должен составить более 150 миллионов доз в год. Помимо этого, GL Rapha был создан консорциум из семи южнокорейских компаний, которые в сумме смогут производить ещё более 500 миллионов доз.

По словам представителя GL Rapha, изначально упор делался на производстве "Спутник V", однако впоследствии компания по просьбе РФПИ переключилась на выпуск "Спутник Лайт". Производство однокомпонентной вакцины ведётся в дополнение к ранее согласованным объёмам по "Спутник V".