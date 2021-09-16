С. Хачатрян освобожден с поста начальника ССС и назначен председателем Антикоррупционного комитета

Правительство приняло решение об освобождении Сасуна Хачатряна с должности руководителя Специальной следственной службы Республики Армения и назначении его председателем Комитета по борьбе с коррупцией сроком на 6 лет.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 16 сентября сообщил руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян. Он отметил, что это значительный шаг на пути к реализации антикоррупционной политики правительства, и подробно рассказал о процедуре выборов.

Сурен Папикян отметил: «Создание совместного антикоррупционного органа - одна из приоритетных задач правительства. Учитывая, что в выявлении антикоррупционной деятельности участвовали разные органы, сейчас мы создаем один единый орган. Я уверен, что орган, который будет создан, сделает работу более эффективной».

Назначенный президент Сасун Хачатрян отметил, что структура будет специализированным следственным органом, также выполняющим оперативно-разведывательные функции. По его словам, структура заработает примерно через 36 дней, что предусмотрено переходными положениями. Будет назначено 20 следователей. Антикоррупционный комитет начнет работать в полную силу с начала 2022 году (включая и оперативное подразделение, ред.).