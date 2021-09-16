Утверждены составы армянских делегаций в ПАСЕ, Евронесте и в ПАЧЭС

Утверждены составы делегаций Национального собрания Республики Армения восьмого созыва в Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Восточного партнерства и Парламентской ассамблее черноморского экономического сотрудничества. Как сообщает «Арменпресс», состав делегаций был утвержден на внеочередном заседании Совета НС 16 сентября.

Армянскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавит член фракции «Гражданский договор», заместитель председателя НС Рубен Рубинян.

В составе делегации Назели Багдасарян, Владимир Варданян, Сона Казарян, Эдуард Агаджанян от ГД, Армен Геворгян от фракции «Айастан», Армен Рустамян, Айк Мамиджанян от фракции «Честь имею».

Армянскую делегацию в ПА «Евронест» возглавит Мария Карапетян из фракции «Гражданский договор», члены - Арман Егоян, Бабкен Тунян, Саркис Ханданян, Мери Галстян, Татевик Гаспарян из ГД, из оппозиционной фракции «Айастан» - Артур Хачатрян, Анна Григорян, Артур Казинян, из «Честь имею» - Айк Мамиджанян.

Парламентскую ассамблею по черноморскому экономическому сотрудничеству возглавит Бабкен Тунян от ГДП, членами являются Ануш Беглоян от ГДП, Сергей Багратян и Агван Варданян от фракции «Айастан».