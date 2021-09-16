Армения, Россия, Иран, Беларусь, Индия: в «Armenia Expo 2021» участвует около 200 организаций

XX Международный универсальный промышленный экспозиционный форум «Armenia Expo 2021» собрал под одной крышей около 200 организаций, представляющих различные отрасли экономики.

Как сообщает «Арменпресс», в этом году география участников расширилась, участвуют компании из 7 стран - Армении, России, Ирана, Беларуси, Индии, Италии и Колумбии.

Экспозиционный форум «Armenia Expo 2021» организовали Союз промышленников и предпринимателей Армении и компания «Logos Expo Center». Выставка открылась 16 сентября, продлится до 18 сентября.

Заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей Нерсес Караманукян отметил, что на выставке свою продукцию представляют около 80 армянских организаций.

«Я буду рад, если таких поводов будет больше, и, представляя продукцию наших производителей и сотрудничающих с нами стран, мы будем способствовать развитию нашей страны. Уверен, что мы сможем добиться новых успехов», - сказал Нерсес Караманукян.

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Республике Армения, Александр Конюк приветствуя всех присутствующих, подчеркнул, что подобные мероприятия бесценны, поскольку проводятся в тяжелые времена.

«Для участия в этой выставке в Армению приехало немало предпринимателей. Здесь присутствуют 11 компаний из Беларуси. Убежден, что подобные мероприятия способствуют развитию не только принимающей страны, но и участников», - сказал Александр Конюк.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль отметил, что за последние два года в Армении не проводилось столь масштабное мероприятие, связанное с экономической сферой.

«Все представленные здесь компании получат возможность продемонстрировать свою продукцию. Я горжусь, что на этой выставке представлено 25 организаций из нашей страны. Я убежден, что такие мероприятия хорошо влияют на экономику. Наша страна также не исключение», - сказал Кишан Дан Деваль.

Торговый представитель РФ Анна Донченко отметила, что все хотят участвовать в выставках такого уровня.

«В сегодняшней выставке участвуют четыре делегации из России: из Липецка, Рязани, Краснодара и Кургана. Надеюсь, что эта площадка станет основой для новых проектов и соглашений. В январе-июле товарооборот между Арменией и Россией увеличился на 17,5%. Я думаю, что в конце месяца будут зафиксированы более высокие показатели», - сказала Анна Донченко.

На выставке был представлен и павильон Арцаха. В беседе с «Арменпресс» Кристине Саркисян сообщила, что они из Гадрута, который после 44-дневной войны в Арцахе оказался под контролем Азербайджана. В октябре они переехали в Ереван и готовят сладости Гадрута.

«Выпекаем лепешки с женгялом, пахлаву, гату. В Гадруте все это было хобби мамы, у нас был магазин, мы продавали ее выпечку. Сейчас мы живем в Ереване. Я учусь на факультете экономики и менеджмента ЕГУ. Здесь мы открыли магазин «Гадрутская выпечка». Моя мама и тетя пекут, стараясь сохранить особенности Гадрута и приучить людей к этому вкусу и запаху», - сказала Кристина.

На выставке представлены различные сферы: тяжелая, легкая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленности, обработка камня, машиностроение, электроника, системы отопления, ремонт, продукты питания, напитки, пассажирские перевозки, грузоперевозки, туризм и др.