Правительство Армении выделит на строительство дороги Каджаран-Сисиан около $ 1 млрд

Правительство на строительство участка Каджаран-Сисиан автомобильного коридора Север-Юг выделит около 1 миллиарда долларов. Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства 16 сентября заявил журналистам министр экономики Ваан Керобян, касаясь проблем на участке Капан-Горис межгосударственной дороги.

«Вы знаете, что есть объездная дорога (из Капана в Горис, - ред.), она в плохом состоянии, но это рабочая дорога, это план Б на худший случай. В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы облегчить проезд по этой дороге. Что касается участка Каджаран-Сисиан дороги Север-Юг, мы уже очень близки к тому, чтобы сделать большие шаги. Кстати, в строительство участка Каджаран-Сисиан правительство планирует инвестировать около 1 млрд долларов (487 млрд драмов)», - сообщил журналистам министр экономики.

Керобян не думает, что по причине проблем, созданных Азербайджаном на этой межгосударственной дороге, Иран прекратит грузоперевозки через Армению, создав дефицит в экономике.

«Я очень хорошо знаю составляющую торговли с Ираном, но не думаю, что это большая проблема. Конечно, есть препятствие, но я уверен, что это препятствие будет преодолено в самое ближайшее время», - сказал министр.

Проблемы на межгосударственной дороге Сюникской области возникли в конце августа, когда азербайджанские Вооруженные силы закрыли участки Кармракар-Шурнух и Горис-Воротан межгосударственной дороги Капан-Горис, перешедшие после войны под их контроль. В результате переговоров при посредничестве российских пограничников дорога была открыта вечером 27 августа, но в принципе вопрос остался нерешенным, периодически вызывая проблемы не только для граждан Армении, но и для иностранцев, в том числе водителей иранских грузовиков.

12 сентября Служба национальной безопасности Республики Армения сообщила, что возле одного из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов в районе поселка Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан Полиция Азербайджанской Республики проверяет водителей грузовых автомобилей с иранскими номерными знаками и документы на грузы.