Австралия получит не менее восьми атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия получит по меньшей мере восемь атомных подводных лодок в рамках оборонного альянса AUKUS, говорится в совместном заявлении премьера Скотта Моррисона и еще трех министров страны. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте главы австралийского правительства.

Ранее Моррисон, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках этого альянса станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

"В рамках AUKUS три страны незамедлительно сконцентрируются на определении оптимального пути для доставки по меньшей мере восьми атомных подводных лодок в Австралию", — сообщается в заявлении австралийской стороны.

Ранее телеканал ABC сообщал, что Канберра решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов австралийских долларов (около 66 миллиардов долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии "обычную подводную лодку исключительного качества".

Посольство Китая в Вашингтоне в ответ на формирование оборонительного партнерства США, Великобритании и Австралии уже призвало страны избавиться от ментальности холодной войны и не создавать альянсов, направленных против кого бы то ни было.