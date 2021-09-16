Армен Саркисян выехал во Францию для участия в ежегодном «Саммите мыслей» в Шамони

После более чем годичного перерыва, обусловленного пандемией, известные деятели политики, экономики, науки, культуры и бизнеса со всего мира встретятся во Франции, в Шамони. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА сообщает, что президент республики Армен Саргсян в качестве основного докладчика примет участие в трех различных дискуссиях саммита.

Верный своей философии, саммит в Шамони - это уникальная площадка для обмена идеями. Основными темами обсуждения станут ключевые вопросы макроэкономики, экономики, геополитики, общества, окружающей среды и технологии, их развитие в ближайшие годы и возможное влияние на инвестиционные и на бизнес-решения.

В «Саммите мыслей» в Шамони участие примут глава администрации Белого дома Рон Кляйн (США), бывший генеральный директор Международного комитета Красного Креста (2010-2020 гг.) Ив Даккорд (ЮНКТАД), директор по предпринимательству Джеймс Жан, руководители крупных международных компаний, научных и образовательных учреждений и другие.

В рамках саммита президент Армении Армен Саргсян для обсуждения инвестиционных возможностей проведет встречи с руководителями ряда крупных мировых компаний, в том числе швейцарских (Google, Nestlé, Cargill и др.). Эти встречи - уникальная возможность представить потенциал Армении, развить новые направления сотрудничества и установить деловые связи.

Такой же возможностью станет и третий Армянский саммит мыслей, который будет проведен 23-24 октября 2021 года в Дилижане.