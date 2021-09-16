Армения и Португалия расширяют деловые связи, стимулируют инвестиции, подписан меморандум

Армения и Португалия намерены расширять сотрудничество в торгово-экономической сфере. Главы соответствующих структур двух стран для укрепления деловых связей и стимулирования инвестиций подписали Меморандум о сотрудничестве. Как сообщает «Арменпресс», президент Агентства внешней торговли и инвестиций Португалии Луи Кастро Энрикес и директор Центра содействия инвестициям (Interprise Armenia) Левон Ованнисян 16 сентября в Ереване подписали меморандум.

Центр содействия инвестициям подписал уже более десятка таких меморандумов о сотрудничестве. Левон Ованнисян отметил, что с точки зрения иностранных инвестиций Армения интересна и как рынок ЕАЭС.

В настоящее время Армения с Португалией поддерживает деловое сотрудничество. Однако Ованнисян уверен, что предстоит еще много работы. «Нам необходимо укрепить эти двусторонние деловые связи, организовывать бизнес форумы, в ходе которых наши и португальские бизнесмены познакомятся и начнут совместную работу», - сказал он.

Достигнута договоренность о расширении сотрудничества и укреплении деловых связей путем проведения конференций. «Португалия к нам будет направлять своих инвесторов, мы будем обслуживать их по принципу «одного окна» и помогать им на всех этапах. Также, если у армянской стороны возникнет интерес инвестировать в Португалии, мы таким же образом передадим инвестора португальской стороне», - сказал Ованнисян и выразил благодарность послу РА в Португалии и дипломатическому корпусу.

Луи Кастро Энрикес, президент Агентства внешней торговли и инвестиций Португалии отметил: «Мы верим, что в ближайшем будущем Армения станет намного интереснее для португальского бизнеса. В настоящее время португальское бизнес-сообщество мало знакомо с Арменией. Это наш первый шаг».

Луи Кастро Энрикес подчеркнул, что в настоящее время они работают над расширением торговли между двумя странами. «Мы ищем новые торговые возможности не только для расширения текущего экспорта, но и для диверсификации нашего экспортного портфеля», - сказал он.

Визит в Армению убедил Луи Кастро Энрикеса, что есть несколько областей, в которые могут быть вложены потенциальные инвестиции из Португалии, особенно в область ИТ и в производство продуктов питания.