Следующий саммит ОДКБ пройдет в Ереване

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение следующий саммит ОДКБ провести в Ереване в четвертом квартале 2022 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом в Таджикистане на встрече с представителями СМИ заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Ранее на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие Договора о коллективной безопасности и 20-летие Организации Договора о коллективной безопасности.

«Согласован детальный план, который предусматривает реализацию соответствующих мер во всех государствах-членах ОДКБ. Мы ждем руководителей стран-членов Организации в Ереване», - сказал Пашинян.

Армения с 16 сентября приняла председательство в ОДКБ.