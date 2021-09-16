Сборная Армении сдала позиции в рейтинге ФИФА
12:45, 16 Сентябрь, 2021
Сборная Армении по футболу сдала позиции в рейтинге ФИФА.
Как передает «Арменпресс», Международная федерация футбола опубликовала новую рейтинговую таблицу за сентябрь, в которой сборная Армении занимает 89-е место. В прошлом месяце команда Хоакина Капарроса была 88-й.
Лидер рейтинга неизменен - Бельгия. В десятке лучших - Бразилия, Англия, Франция, Италия, Аргентина, Португалия, Испания, Мексика и Дания.
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