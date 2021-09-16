Отныне в новогодние праздники нерабочими днями будут лишь 31 декабря, 1 января и 6 января. Как сообщает «Арменпресс», проект о внесении изменений в Закон Республики Армения «О праздниках и днях памяти РА» был внесен министром экономики Вааном Керобяном как вопрос, незаявленный в повестке заседания правительства РА 16 сентября.

Согласно представленному законопроекту статья 1 Закона Республики Армения «О праздниках и днях памяти РА» ЗР-200 от 24 июня излагается в следующей новой редакции: «Новый год и Рождество, как нерабочие дни, будут отмечаться с 31 декабря по 1 января включительно (Новый год) и 6 января (Рождество и Богоявление)».

Ранее, согласно статье 1 упомянутого закона, нерабочими днями считались новогодние дни с 31 декабря по 2 января, 3, 4, 5 января - предрождественскими праздниками, 6 января - Днем Рождества Христова.

Согласно новому законопроекту, утратившей силу признана и статья 1.1 закона, согласно которой 7 января был Днем поминовения и нерабочим днем.

Необходимость внесения изменений в закон обосновывается тем аргументом, что «праздничные дни будучи нерабочими оказывают свое влияние как на валовой внутренний продукт, так и на объемы выпуска продукции в основных сферах экономики, на осуществление внешнеэкономической деятельности, а также на осуществление договорных отношений с местными и иностранными организациями-партнерами».

Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.