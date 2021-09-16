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США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности

США и их партнеры объявят о создании нового формата по безопасности

 Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии вскоре объявят о создании нового трехстороннего формата партнерства по безопасности, который получит название AUKUS Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"США, Великобритания и Австралия объявят о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону, которое получит название AUKUS", - сказал чиновник.

Ранее газета Politico сообщала, что три страны достигли договоренности по новому формату сотрудничества, который призван упростить обмен передовыми военными технологиями. Ожидается, что о нем будет объявлено в среду вечером.


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