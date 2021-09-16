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Между Министерством финансов Армении и ACCA подписан Меморандум о взаимопонимании

Между Министерством финансов Армении и ACCA подписан Меморандум о взаимопонимании

Специалисты Министерства финансов РА в рамках программы двустороннего сотрудничества с Минфином РФ в 2020-2022 годах  с 14 по 17 сентября в Москве примут участие во встречах под названием: «Современные тенденции применения интегрированной отчетности». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство финансов РА.

В рамках этой программы между Министерством финансов РА и Ассоциацией квалифицированных  бухгалтеров Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (ACCA) был подписан Меморандум о взаимопонимании, который позволит эффективнее сотрудничать со всемирно известной профессиональной структурой в сферах бухгалтерского учета и аудита, связанных с профессиональным развитием, а также взаимным признанием и совершенствованием квалификационных систем.

ACCA - авторитетная профессиональная организация, которая активно работает в области финансов, бухгалтерского учета и аудита и насчитывает около 200 000 членов и 500 000 студентов в более чем 176 странах мира.


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