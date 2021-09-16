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Разыскивается без вести пропавшая 15-летняя девочка

Разыскивается без вести пропавшая 15-летняя девочка

15-летняя Гаяне Заргарян разыскивается Эребунинским отделом Полиции Республики Армения как без вести пропавшая.

«Располагающих какой-либо информацией о ее местонахождении, просим обращаться в отделение полиции Эребуни или в ближайший отдел, а также позвонить по номеру 1-02 », - передает «Арменпресс» сообщениe Полиции Республики Армения.


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