Часть премии «Аврора» 2021 года будет направлена на решение актуальных проблем Арцаха

Гуманитарная инициатива «Аврора» объявляет о реформировании основных целей премии «Аврора»․ Отныне средства из фонда Всемирной гуманитарной премии «Аврора» будут направляться на оказание срочной гуманитарной помощи. Как передает «Арменпресс», отдел по связям с общественностью фонда IDeA Foundation сообщает, что с 2022 года половина призового фонда гуманитарной инициативы «Аврора» будет направляться на преодоление какого-либо наиболее острого гуманитарного кризиса, требующего немедленного вмешательства.

С 2016 года Гуманитарная инициатива «Аврора» ежегодно выдающимся людям в знак признания их гуманитарной деятельности выделяет 1 миллион долларов. Эта премия - уникальное воплощение идеи «Благодарности в действии». Победители премии продолжают эстафету добра, жертвуя 90% денег организациям, которые помогают нуждающимся. Кроме того, в этом году, учитывая острую нужду арцахцев, пострадавших от войны 2020 года, «Аврора» предложит лауреату премии 250 000 долларов (или 25%) направить на решение актуальных гуманитарных проблем Арцаха. Соучредители «Авроры» намерены удвоить это пожертвование до 500 000 долларов.

Спустя пять лет комиссия по контролю премий после консультаций с лауреатами «Авроры», приняла решение скорректировать структуру премии, чтобы та лучше отражала реальность продолжающихся глобальных гуманитарных кризисов. Регион, который получит финансирование, будет определяться лауреатами «Авроры» совместно с комиссией премии «Аврора» и с соучредителями инициативы.

«Как человек, который много лет проработал в зоне постоянного гуманитарного кризиса, вызванного вооруженными конфликтами, я знаю, насколько остро там нужна помощь. Именно поэтому я полностью поддерживаю решение о приоритетности решения таких проблем и поддержки людей, которые с ними борются», – отметил доктор Том Катена, лауреат премии «Аврора» 2017 года и председатель Гуманитарной инициативы «Аврора».

На заключительном этапе Гуманитарная инициатива «Аврора» совместно с новым лауреатом выберет или разработает до трех проектов, которые получат поддержку или будут запущены в выбранной кризисной зоне благодаря части премии «Аврора» в размере $500 000. Оставшиеся $500 000 премии «Аврора» будут распределены в соответствии с принципом благодарности в действии - лауреат премии получит грант, а остальные средства будут разделены между максимум тремя гуманитарными организациями, помогающими нуждающимся людям в пропорциях, предложенных лауреатом.

Церемония вручения премии «Аврора» - 2021 и сопутствующие мероприятия пройдут в Венеции, Италия, с 8 по 10 октября 2021 года . В настоящее время открыт прием заявок на соискание премии «Аврора» - 2022. До 31 октября 2021 года каждый человек может номинировать кандидата , который, по его мнению, преодолел серьезные вызовы, чтобы помочь другим.