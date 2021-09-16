Армения приняла председательство ОДКБ

Армения приняла председательство Организации Договора о коллективной безопасности. Как передает «Арменпресс», по завершении расширенного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Таджикистана Эмомали Рахмон от имени своей страны и себя лично поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пожелал ему плодотворной деятельности.

Следующие заседания Советов министров иностранных дел и обороны стран-членов ОДКБ и Комитета секретарей Советов безапасности ОДКБ пройдут в Армении в первой половине 2022 года.