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Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*

Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5).


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