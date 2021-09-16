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В Армении и в Арцахе с 9 по 15 сентября зарегистрировано 5 землетрясений силой в 2-3 балла и более

В Армении и в Арцахе с 9 по 15 сентября зарегистрировано 5 землетрясений силой в 2-3 балла и более

С 9 по 15 сентября 2021 года сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС на территории Республики Армения и Республики Арцах зарегистрировано 5 землетрясений магнитудой в 2-3 балла и более. Как передает «Арменпресс», МЧС РА сообщает, что 11 сентября в приграничной зоне Грузии и Армении, в 9 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение силой в 2-3 балла. 13 сентября также в приграничной зоне Грузии и Армении, в 10 км к северо-востоку от села Бавра силой в 2-3 балла, в 11 км к северо-востоку,   силой в 2-3 балла и в 12 км к северо-востоку от села Бавра силой в 3 балла.


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