В Арцахе подтверждены еще 3 случая заражения COVID-19: 4 пациента в тяжелом состоянии
10:59, 16 Сентябрь, 2021
В Арцахе по состоянию на 11:00 16 сентября подтверждено 3 новых случая заражения COVID-19.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.
За прошедший день проведено 48 тестов.
В 2021 г. в Арцахе всего проведено 12 501 тестов на COVID-19, из них 1 101 оказались с положительным результатом.
В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 22 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.
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