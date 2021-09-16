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В Арцахе подтверждены еще 3 случая заражения COVID-19: 4 пациента в тяжелом состоянии

В Арцахе подтверждены еще 3 случая заражения COVID-19: 4 пациента в тяжелом состоянии

В Арцахе по состоянию на 11:00 16 сентября подтверждено 3 новых случая заражения COVID-19.  

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 48 тестов.

В  2021 г. в Арцахе всего проведено 12 501 тестов на COVID-19, из них 1 101 оказались с положительным результатом. 

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 22 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.


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