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Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области

Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области

 Под Воронежем вооруженный мужчина напал на полицейского. Как передает Арменпресс, об этом сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в 5:30 утра в городе Лиски. Неизвестный в военной экипировке с автоматом проник в районное отделение, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле "Нива".

Сейчас его разыскивают.

СМИ пишут, что после нападения прогремел взрыв.

 


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