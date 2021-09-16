Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области

Под Воронежем вооруженный мужчина напал на полицейского. Как передает Арменпресс, об этом сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в 5:30 утра в городе Лиски. Неизвестный в военной экипировке с автоматом проник в районное отделение, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле "Нива".

Сейчас его разыскивают.

СМИ пишут, что после нападения прогремел взрыв.