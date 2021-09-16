При землетрясении на юго-западе Китая погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, 60 пострадали при землетрясении в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пострадавших. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на юго-западе Китая в 20.33 UTC (23.33 мск) среды. Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к северо-востоку от городского округа Нэйцзян, очаг залегал на глубине 40 километров.

По данным властей, в связи с землетрясением эвакуированы почти 7 тысяч человек, 35 домов разрушены.