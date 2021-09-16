Никол Пашинян с Эмомали Рахмоном обсудил вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в ОДКБ

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках своего визита в Таджикистан провел приватную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщает «Арменпресс», обсуждались вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в рамках ОДКБ.

После встречи лидеры стран-участниц ОДКБ провели фотосессию.

16 сентября премьер-министр Республики Армения примет участие в заседании Совета Организации Договора о коллективной безопасности.

17 сентября премьер-министр примет участие в совместном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ОДКБ).