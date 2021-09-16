Цены на цветные металлы - 15-09-21

ЛОНДОН, 16 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.05% и составила 2888.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.94% и составила 9505.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.76% и составила 2227.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.10% и составила 19840.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.01% и составила 33575.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.42% и составила 3067.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.