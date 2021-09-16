«Реал», «Боруссия» и «Ливерпуль» одержали победы: результаты других прошедших игр Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов состоялись матчи первого тура групп A, B, C, D.

Как сообщает «Арменпресс», в группе А «Манчестер Сити» обыграл «Лейпциг» с крупным счетом: 6:3, матч «Брюгге» - ПСЖ завершился вничью - 1:1.

Благодаря упорной игре «Ливерпуль» в группе B смог обыграть «Милан», в матче «Атлетико» - «Порту» голов не было забито.

В группе C «Аякс» на выезде в ворота «Спортинга» забил пять мячей, пропустив в свои лишь один, «Боруссия» Дортмунда в Турции со счетом 2:1 обыграла «Бешикташ».

В группе D «Реал» с наименьшим счетом обыграл миланский «Интер», «Шериф» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0.