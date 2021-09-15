Страны ОДКБ окажут необходимую помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

Ситуация в Афганистане, а также широкий круг проблем международной безопасности и вопросы, связанные с деятельностью Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), стали темой совместного заседания министров иностранных дел, глав министерств обороны и секретарей совбезов этого объединения, которое состоялось в среду в столице Таджикистана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, выступая перед журналистами по итогам заседания, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что обстановка почти по всему периметру границ ОДКБ остается сложной. Но особенно, по его словам, беспокоит ситуация в Афганистане. В этой связи участники заседания обсудили положение дел на таджикско-афганской границе с учетом того, что пришедшие к власти талибы контролируют сейчас все рубежи страны, и приняли специальное заявление.

"Все государства - члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию. В случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и дипломатическая помощь", - заявил Зась.