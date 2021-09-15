США, Великобритания и Австралия будут обмениваться передовыми военными технологиями

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду объявит о достижении договоренности с властями Великобритании и Австралии по обмену передовыми военными технологиями. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе.

Ожидается, что о сделке американский лидер сообщит в ходе намеченного на вечер среды выступления, посвященного, как сообщал ранее Белый дом, новой "инициативе по национальной безопасности".

Газета указывает, что новая договоренность "упростит для трех стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, таких как искусственный интеллект, кибернетическая и подводная системы, а также возможности по нанесению ударов с большого расстояния".

В статье также говорится, что трехстороннее соглашение будет предусматривать обмен информацией по защите объектов ядерной инфраструктуры.