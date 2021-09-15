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Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Душанбе

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Душанбе

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана Душанбе. Как сообщает Арменпресс, премьер-министра встретил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. 

16 сентября премьер-министр Никол Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

16 сентября запланирована также встреча премьер-министра Пашиняна с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

17 сентября Никол Пашинян примет участие в совместном заседании Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).


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