Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Душанбе
22:59, 15 Сентябрь, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана Душанбе. Как сообщает Арменпресс, премьер-министра встретил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
16 сентября премьер-министр Никол Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
16 сентября запланирована также встреча премьер-министра Пашиняна с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
17 сентября Никол Пашинян примет участие в совместном заседании Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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