Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Душанбе

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана Душанбе. Как сообщает Арменпресс, премьер-министра встретил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

16 сентября премьер-министр Никол Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

16 сентября запланирована также встреча премьер-министра Пашиняна с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

17 сентября Никол Пашинян примет участие в совместном заседании Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).