Правительство Армении принимает все необходимые меры для управления этими связанными с дорогой Горис-Капан рисками 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил с трибуны Национального собрания, что армянские села в Сюнике не оказались и не окажутся в блокаде азербайджанских вооруженных сил. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в ответ на вопрос депутата от блока «Армения» Анны Григорян о том, есть ли у Армении гарантии, что Азербайджан не закроет дорогу Горис-Капан в Сюнике, оставив людей в блокаде.

«Да, риски есть. И правительство Армении принимает все необходимые меры для управления этими рисками», - заявил Пашинян.