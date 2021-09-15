Вице-премьер Сурен Папикян провел встречу с представителями закупающих виноград крупных компаний

Во главе с вице-премьером Республики Армения Суреном Папикяном 15 сентября состоялась встреча с представителями закупающих виноград крупных компаний с целью обсуждения возникших в ходе закупок проблем. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Папикяна, во встрече приняли участие представители компаний “Прошянский коньячный завод”, “Веди Алко”, “Винный завод Востан”, “Хаяси Групп”, “Арташат Винкон”, “Иджеванский винный завод”, “МАП”, а также заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян.

В ходе встречи была обсуждена проблема закупочной цены винограда. В результате обсуждения присутствующие организации согласились увеличить минимальную закупочную цену винограда технического сорта, установив ее в 130 драмов вместо нынешних 115 драмов. Вице-премьер Сурен Папикян также сообщил, что на станциях закупки были испектированы весы и сахаромеры, отметив, что этот вопрос будет в центре внимания правительства Армении.

Вице-премьер подтвердил стратегическую важность цепочки создания стоимости винограда и предложил занимающимся закупкой винограда компаниям регулярно проводить аналогичные обсуждения после подведения итогов сезона закупок, чтобы дать системные решения существующим в сфере проблемам.