Сейчас не ведется никаких переговоров по проекту строительства нового маршрута вдоль Лачинского коридора: Пашинян

В настоящее время не ведется никаких переговоров по проекту строительства нового маршрута вдоль Лачинского коридора, который обеспечит сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом. Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Тиграна Абрамяна.

Депутат напомнил, что 6-е положение трехстороннего заявления от 9 ноября предусматривает, что по соглашению сторон в течение ближайших трех лет будет определен проект строительства новой дороги по Лачинскому коридору, которая обеспечит сообщение между Нагорным Карабах и Арменией и туда будет переброшен контингент российских миротворцев с целью обеспечения безопасности маршрута.

Он поинтересовался, ведутся ли переговоры по этой теме, есть ли утвержденный проект и где планируется построить новый маршрут. Депутат сказал, что жители Арцаха опасаются, что новый маршрут обойдет не только город Бердзор и села Сус и Агавно Кашатагского района, но и села Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох, Канач Тала, Лисагор, Десять верст Шушинского района.

«Можете ли гарантировать, что не будет проложен маршрут, соединяющий Армению с Арцахом, в условиях которого перечисленные мною села автоматически переходят под контроль Азербайджана, даже в статусе анклава?» - спросил депутат.

Пашинян ответил: «На данный момент никаких переговоров по этой теме с участием представителей правительства Армении не ведется. Были рабочие обсуждения с участием властей Арцаха и представителей российских миротворческих сил. Наши специалисты подключатся с момента икс, будет сформулировано конкретное предложение, и эти предложения будут обсуждаться».

Премьер напомнил, что в шестом пункте зафиксировано, что это должно быть сделано с согласия сторон. Он заверил, что, естественно, в ходе этих обсуждений будет сделано максимум для защиты интересов народа Арцаха и Республики Армения в этом контексте.

Пашинян отметил, что не успел зафиксировать названия всех населенных пунктов, перечисленных депутатом, но подчеркнул: «Власти Арцаха и Армении сделают все возможное, чтобы предотвратить указанные Вами сценарии».

Что касается сел Нагорного Карабаха, он отметил, что это приоритетный вопрос.