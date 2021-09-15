Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

Начальник Генштаба ВС Армении принял новоназначенного военного атташе при посольстве США

Начальник Генштаба ВС Армении принял новоназначенного военного атташе при посольстве США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 15 сентября принял новоназначенного военного атташе при посольстве США в Армении полковника Грегори Пайпса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян поздравил полковника Пайпса с вступлением в должность военного атташе при посольстве США в Армении и пожелал ему плодотворной работы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией с безопасностью после окончания боевых действий в Арцахе и реформированием Вооруженных сил.

Стороны подтвердили готовность развивать армяно-американское военное сотрудничество, подчеркнув, что текущие программы должны быть продолжены и инициированы новые взаимовыгодные направления.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]