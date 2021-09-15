Начальник Генштаба ВС Армении принял новоназначенного военного атташе при посольстве США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 15 сентября принял новоназначенного военного атташе при посольстве США в Армении полковника Грегори Пайпса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян поздравил полковника Пайпса с вступлением в должность военного атташе при посольстве США в Армении и пожелал ему плодотворной работы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией с безопасностью после окончания боевых действий в Арцахе и реформированием Вооруженных сил.

Стороны подтвердили готовность развивать армяно-американское военное сотрудничество, подчеркнув, что текущие программы должны быть продолжены и инициированы новые взаимовыгодные направления.