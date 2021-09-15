21 сентября будет объявлено о запуске масштабного проекта по увековечиванию памяти жертв за Независимость

В центре мероприятий 21 сентября - поминовение павших военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Гегама Назаряна о красочных мероприятиях Дня независимости.

«Я хочу извиниться перед людьми, чьи чувства я каким-то образом задену подобной формулировкой. Я говорил, что настроение у нас не праздничное, но нашей республике 30 лет. Основное внимание на мероприятии уделяется памяти наших мучеников.

21 сентября будет объявлено о запуске масштабного проекта по увековечиванию памяти наших братьев и сестер, погибших в войнах за независимость Арцаха и Армении и в годы независимости, над которым мы работаем около полугода. Ключевая философия заключается в следующем: наши мученики пали, чтобы Республика Армения могла жить», - сказал Никол Пашинян.

Гегам Назарян также поднял вопрос о пропавших без вести, поинтересовавшись, по какой причине в эти месяцы не было создано органа по вопросу о пропавших без вести. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что за последние месяцы провел более десятка встреч с родственниками пропавших без вести. Эти встречи не освещались.

«Я хочу сказать, что есть орган, занимающийся вопросами пропавших без вести. Я говорил родственникам пропавших без вести, что сам координирую эти вопросы. Наши государственные органы занимаются этим вопросом на самом высоком уровне. Принимаются все возможные меры», - сказал Никол Пашинян.