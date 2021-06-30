Предстоящие на 16 сентября мероприятия
17:55, Сентябрь 15, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 19:37 Вице-премьер Сурен Папикян провел встречу с представителями закупающих виноград крупных компаний
- 19:15 Премьер-министр Пашинян с рабочим визитом посетит Таджикистан
- 19:11 Должна быть проведена демаркация и делимитация границ: Пашинян
- 18:43 Сейчас не ведется никаких переговоров по проекту строительства нового маршрута вдоль Лачинского коридора: Пашинян
- 18:06 Начальник Генштаба ВС Армении принял новоназначенного военного атташе при посольстве США
- 18:01 21 сентября будет объявлено о запуске масштабного проекта по увековечиванию памяти жертв за Независимость
- 17:55 Предстоящие на 16 сентября мероприятия
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-09-21
- 17:43 Азиатские индексы - 15-09-21
- 17:32 Армения надеется сохранить текущую цену на газ на границе в этом году
- 17:19 В работе Telegram произошел сбой
- 17:09 Азербайджан закрывает дорогу в ответ заявление Армении об отсутствии положения о “коридорах”: Пашинян
- 16:55 В Белоруссии оценили эффективность вакцины "Спутник V"
- 16:50 Армен Григорян надеется, что благодаря усилиям РФ возвращение армянских пленных станет возможным
- 16:08 США, Британия, Норвегия и Финляндия направили силы для слежения за учениями РФ в Арктике
- 16:04 Тигран Хачатрян и посол Японии отметили важность активизации экономических и культурных связей
- 15:46 Омбудсмен Армении принял участие в первой встрече уполномоченных по правам детей стран СНГ
- 15:39 Ucom продлевает предложение безлимитного интернета для абонентов Level Up 4700 и Level Up 5500
- 15:28 Международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Ролан» подводит итоги
- 15:15 Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
- 15:03 Армения экстрадировала в Иран 6 осужденных
- 14:47 Турция в Ираке вновь нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана
- 14:46 Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки
- 14:43 Три армянских шахматиста в ОАЭ примут участие в Международном турнире
- 14:37 В НС Армении будет сформирована армяно-индийская группа дружбы: Ален Симонян принял посла Индии
19:47, 10.09.2021
Просмотрели 1821 раз В своем вандализме азербайджанцы очень похожи на турок и исламистских террористов: российский эксперт
16:55, 11.09.2021
Просмотрели 1035 раз Соединенные Штаты не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Посол
19:36, 09.09.2021
Просмотрели 1026 раз Россия внимательно следит за дискуссиями в Армении и Азербайджане относительно заключения мирного договора: Захарова
18:46, 10.09.2021
Просмотрели 958 раз Состоялась церемония принесения клятвы членами правительства Армении
20:46, 09.09.2021
Просмотрели 941 раз Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву