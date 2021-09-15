Азиатские индексы - 15-09-21
ТОКИО, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.52% и составил 30511.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.06% и составил 2096.39 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3656.22 пункта, а HANG SENG снизился на 1.84% и составил 25033.21 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:01 21 сентября будет объявлено о запуске масштабного проекта по увековечиванию памяти жертв за Независимость
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-09-21
- 17:43 Азиатские индексы - 15-09-21
- 17:32 Армения надеется сохранить текущую цену на газ на границе в этом году
- 17:19 В работе Telegram произошел сбой
- 17:09 Азербайджан закрывает дорогу в ответ заявление Армении об отсутствии положения о “коридорах”: Пашинян
- 16:55 В Белоруссии оценили эффективность вакцины "Спутник V"
- 16:50 Армен Григорян надеется, что благодаря усилиям РФ возвращение армянских пленных станет возможным
- 16:08 США, Британия, Норвегия и Финляндия направили силы для слежения за учениями РФ в Арктике
- 16:04 Тигран Хачатрян и посол Японии отметили важность активизации экономических и культурных связей
- 15:46 Омбудсмен Армении принял участие в первой встрече уполномоченных по правам детей стран СНГ
- 15:39 Ucom продлевает предложение безлимитного интернета для абонентов Level Up 4700 и Level Up 5500
- 15:28 Международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Ролан» подводит итоги
- 15:15 Глава Еврокомиссии оценила ситуацию с мигрантами на белорусской границе
- 15:03 Армения экстрадировала в Иран 6 осужденных
- 14:47 Турция в Ираке вновь нанесла удары по позициям Рабочей партии Курдистана
- 14:46 Трагическое похищение невесты в Грузии: погибла бабушка девушки
- 14:43 Три армянских шахматиста в ОАЭ примут участие в Международном турнире
- 14:37 В НС Армении будет сформирована армяно-индийская группа дружбы: Ален Симонян принял посла Индии
- 14:35 Борьба с коррупцией переходит в действенное поле: началась программа «Этика Армении»
- 14:08 Апелляционный суд Армении отложил заседание по делу Роберта Кочаряна и других
- 14:03 Цена на газ в Европе впервые в истории достигла 900 долларов
- 13:48 Турция вновь заявила, что не в состоянии принять новую волну беженцев
- 13:20 Правительство на заседании НС по ситуации в Сюнике желает присутствовать в формате первых лиц
- 13:12 Талибы заявили о планах по созданию регулярной армии
19:47, 10.09.2021
Просмотрели 1815 раз В своем вандализме азербайджанцы очень похожи на турок и исламистских террористов: российский эксперт
16:55, 11.09.2021
Просмотрели 1033 раз Соединенные Штаты не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Посол
19:36, 09.09.2021
Просмотрели 1026 раз Россия внимательно следит за дискуссиями в Армении и Азербайджане относительно заключения мирного договора: Захарова
18:46, 10.09.2021
Просмотрели 957 раз Состоялась церемония принесения клятвы членами правительства Армении
20:46, 09.09.2021
Просмотрели 938 раз Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву