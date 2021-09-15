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Азиатские индексы - 15-09-21

Азиатские индексы - 15-09-21

ТОКИО, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.52% и составил 30511.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.06% и составил 2096.39 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3656.22 пункта, а HANG SENG снизился на 1.84% и составил 25033.21 пункта.


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