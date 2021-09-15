Армения надеется сохранить текущую цену на газ на границе в этом году и не прогнозирует ничего неожиданного в ближайшем будущем. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата Армена Геворгяна.

Геворгян отметил, что цена на газ на международном рынке выросла, в Европе зарегистрированы беспрецедентные цены. Он поинтересовался, будет ли принято решение по тарифам на газ для Армении в 2022 году.

«По сути, переговоры с “Газпромом” носят перманентный характер. Мы каждый год затрагиваем этот вопрос, по крайней мере, пытаемся говорить о сохранении цены, а не о ее повышении, хотя “Газпром” заявляет, что их не устраивает ставка доходности по соглашению 2013 года. Но это рабочий процесс», - сказал Григорян, добавив, что сейчас идет переговорный процесс.

Он выразил надежду, что в ближайшее время не произойдет ничего неожиданного в отношении цены на газ. Вице-премьер напомнил об изменениях, происходящих в мире, отметив, что не может говорить о прогнозах на 2-3 года. «Мы надеемся, что в этом году мы сможем сохранить ту же цену на границе», - сказал вице-премьер.