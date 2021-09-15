В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 14.48 мск были зафиксированы 333 жалобы. 52% пользователей соцсети жалуются на неполадки в работе приложения, 35% - на проблемы с подключением сервера, 13% - на проблемы с отправкой сообщений.

С проблемами столкнулись жители России, Украины, Великобритании и других стран.

Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".