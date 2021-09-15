Азербайджан закрывает дорогу в ответ заявление Армении об отсутствии положения о “коридорах”: Пашинян

По убеждению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, действия азербайджанской стороны на автодороге Горис-Капан осуществляются в ответ на заявления и напоминания армянской стороны о том, что в заявлениях от 9 ноября и 11 января нет никакого положения о предоставлении коридора через Армению. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в НС.

«В декабре 2020 года мы провели процесс согласования позиций Вооруженных Сил Армении с границами, унаследованными Арменией от Советского Союза. И этот процесс был осуществлен, чтобы избежать новой военной эскалации», - сказал премьер-министр, напомнив, что ранее он подробно излагал мотивы.

В этом контексте премьер-министр еще раз напомнил о принятом НС Армении в 2010 году законе об административно-территориальном делении. «В нем четко указано, что, в частности, административные границы сел Шурнух-Воротан соответствуют армяно-азербайджанской границе. И в этом случае я должен констатировать, что в советское время, в частности, это была существующей административной границей Советской Армении и Советского Азербайджана, которая позже превратилась в государственную границу. Эта реальность принята за основу.

Теперь по той же логике автодорога Горис-Капан пересекает административную границу Армении или Советской Армении в двух местах», - сказал он, добавив, что именно из-за этого обстоятельства дорожные знаки на армянском из этого участка были сняты и появились азербайджанские знаки и опорные пункты.

Премьер-министр напомнил, что в декабре 2020 года была достигнута договоренность об использовании этой дороги для транзита товаров и транспортных средств Республики Армения. «И я полагаю, что, поскольку в этом соглашении не был зафиксирован вариант с иностранным грузом, в данной ситуации Азербайджан использует эту меру в ответ на наши заявления о том, что в трехсторонних заявлениях от 9 ноября и 11 января не упоминается никакого положения о предоставлении коридора по территории Армении.

И Армения, признавая необходимость открытия коммуникаций региона, тем не менее заявляет, что при пересечении территории Армении иностранные грузы, в том числе из западных регионов Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику, должны пересекать таможенный, паспортный и другие пункты, как это установлено договорно-правовой базой, обеспечивающей транспортное сообщение между странами СНГ», - сказал Пашинян.

Он разъяснил, почему в посланиях на заседании правительства были упомянуты азербайджанские топонимы Эйвазлы и Чайзами. «Это было сделано по той простой причине, что гражданам Республики Армения должно быть ясно, что указанные пункты находятся не на территории Республики Армения или Советской Социалистической Республики Армения, а за пределами той территории, которая Республика Армения де-юре принята в 2010 году согласно закону об административно-территориальном делении», - сказал он.