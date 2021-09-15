Омбудсмен Армении принял участие в первой встрече уполномоченных по правам детей стран СНГ

15:46, 15 Սեպտեմբեր, 2021

14 сентября Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян принял участие в первом заседании Омбудсменов СНГ. Как передает «Арменпресс», Офис Омбудсмена РА сообщает, что в ходе встречи обсуждалась возможность создания совместной площадки для международного диалога по защите прав детей и для решения системных проблем.

В ходе встречи Арман Татоян представил полномочия Защитника прав человека РА, проделанную работу в сфере защиты прав детей, отметив, что Офис Омбудсмена РА имеет международный статус «А», является полноправным членом Европейской сети Омбудсменом, что позволяет ему участвовать в работе органов управления организации.

«Создание инклюзивного общества для всех нас является приоритетом, потому что ребенок должен расти в среде, где он может раскрывать свои способности, ценить свои способности и вносить свой вклад в развитие, независимо от того, у него ограниченные возможности или особые способности», - отметил Омбудсмен.

Он коснулся проблем в области защиты прав ребенка, уделив особое внимание возможности реализации права ребенка на проживание в семье, отметив, что в случае невозможности организации ухода за ребенком в биологической семье государство должно принимать меры по организации ухода за ребенком в семейной среде (опека, попечительство, усыновление).

Защитник прав человека Арман Татоян за плодотворное сотрудничество поблагодарил Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову. Он также отметил эффективное сотрудничество с Федеральным уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой, а также с посольством России в Армении.

В ходе встречи обсуждалась важность сотрудничества экспертов стран-участниц в области защиты детей. Особое внимание было уделено упрощенному порядку обмена информацией о защите прав детей между государствами-участниками СНГ.