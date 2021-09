Ucom продлевает предложение безлимитного интернета для абонентов Level Up 4700 и Level Up 5500

Ucom продлил срок безлимитного доступа в Интернет. Новые и существующие абоненты предоплаченных тарифных планов Level Up 4700 и постоплатные тарифные планы Level Up 5500, запущенные в июне 2010 года, будут продолжать пользоваться безлимитным интернетом до 31 января 2022 года.

«Среди тарифных планов Level Up мы изначально возможность пользоваться настоящим безлимитным интернетом предоставили не только абонентам тарифных планов Level Up 8500 и Level Up 8700, но в рамках специального предложения мы создали такую возможность и для абонентов тарифных планов Level Up 4700 и Level Up 5500. Рад сообщить, что безлимит продолжается. Абоненты могут не думать о потреблении интернета и в последующие 4 месяца, особенно в начале учебного года, когда необходимо использовать множество учебных материалов и приложений», - сказал генеральный директор Ucom Ара Хачатрян.

Даже абоненты самого доступного предоплаченного тарифного плана Level Up 1700 будут иметь неограниченный доступ к самым популярным платформам образовательных приложений, таким как Coursera, Duolingo, Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams и т. д.