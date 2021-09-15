Международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Ролан» подводит итоги

XVII Международный фестиваль детских и юношеских фильмов «Ролан», несмотря на трудности, вызванные пандемией, смог выполнить свои задачи, организовав для детей праздник культуры продолжительностью в 40 и больше дней.

Подводя итоги фестиваля, президент Международного детского кинофестиваля, президент Фонда Роланда Быкова Нуне Манукян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» рассказала, что мероприятие, начатое еще в начале августа, было довольно насыщенным, программы были адаптированы к эпидемической ситуации.

«В этом году фестиваль впервые прошел в два этапа в новом гибридном офлайн и онлайн формата. Мы стремились продолжить децентрализацию программ и мероприятий из Еревана в регионы, особенно в приграничные районы, в Арцах. Мы хотели, используя фестиваль как стабильную, надежную международную площадку для детей, подростков и молодежи, создать благоприятные условия. Благодаря их активному участию мы стремились облегчить их моральное и психологическое состояние, вызванное войной, и внести свой вклад в улучшение и восстановление созданной атмосферы», - сказала Нуне Манукян.

Офлайн-показы и премьеры фильмов прошли в Ереване, Тавуше, Гегаркунике, Лори, Шираке и в Сюнике. Показы были в школах, дошкольных учреждениях, летних лагерях, прошли мастер-классы, дискуссии, встречи с участием детей и молодежи.

Из 200 заявок, поступивших из 43 стран, в программу фестиваля вошли 73 фильма из 27 стран. Победителем в номинации «Лучший российский фильм» стал анимационный фильм «Пташка». В категории «Лучший франкоязычный фильм» было представлено 9 фильмов, из которых лучшим полнометражным фильмом стал «Миа и Белый лев», а лучшим короткометражным фильмом – анимационный фильм «Мигранты». В номинации «Лучший Вышеградский фильм» было представлено 5 фильмов, победителем стал фильм «Листок». В номинации «Лучший армянский фильм» было представлено 3 фильма, победителем стал анимационный фильм «Легенда радуги».

В номинации «Я имею прав» было представлено 9 фильмов, победителем стал «Стеклянный мальчик».

В номинации «Зрительские симпатии» было представлено 6 фильмов, победителем стал фильм «Арцах. Борьба в три голоса».

Руководитель проекта Арусяк Захарян отметила, что Фильм «Арцах. Борьба в три голоса», снятый учениками клуба кинопроизводства школы «Айб» - трилогия, каждая из трех частей посвящена одной важной составляющей - культуре Арцаха, человеку в образе солдата, который сражался за безопасность, за Родину и за церковь.

«Эти три важных компонента всегда выдерживали испытание временем. Мы не могли не обратиться к ним. Фильм сняла группа из 16 человек. Получить Приз зрительских симпатий - это самое захватывающее, поэтому можно сказать, что он дошел до зрителя», - сказала Арусяк Захарян.

В номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» были номинированы 7 фильмов, лучшим признан «Мусор». В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» было номинировано 11 фильмов, лучшим признан фильм «Одиссея Шума».

В номинации «Лучший полнометражный фильм» было представлено 7 фильмов, лучшим был признан фильм «Миа и Белый лев». В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» было представлено 7 фильмов, победителем стал «Теленок».

«Гран-при» получил анимационный фильм «Олимпикус» режиссеров Айка Саакянца и Давида Саакянца.

«Я благодарен за такую высокую оценку. Я думаю, что самое главное - чтобы тебя ценили в собственном доме, на своей земле. Эта награда дополнит кинопремию «Анаит», которую мы также получили на фестивале «Роланд». Спасибо, надеюсь, мы по-прежнему будем радовать вас новыми фильмами», - сказал Давид Саакянц.